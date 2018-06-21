Разведчики ВСУ задержали диверсанта, перешедшего в "ЛНР": фото

Украинские разведчики захватили бывшего офицера 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Алексея Бидусенко, который год назад перешел на сторону боевиков "ЛНР".

"Старший лейтенант Бидусенко изначально производил впечатление трусливого неуверенного человека. Из-за этого ему поручили заниматься подготовкой наградных листов - дело, не требующее работы с секретными документами. Сам факт его побега не вызывал особого удивления. Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады", - цитируют слова командира бригады Владислава Клочкова в Facebook 93 ОМБ.

По его словам, уровень компетенции Бидусенко разочаровал руководство российских оккупационных сил, поэтому боевики его использовали и "выбросили, как тряпку на помойку".

Дальше судьбу задержанного диверсанта будут решать правоохранительные органы.

Напомним, ранее СБУ предотвратила диверсию на объекте инфраструктуры в Донецкой области, подозреваемый задержан.