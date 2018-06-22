Мэр Днепра Филатов похвастался бордами с личными данными и адресами людей, погоревших на кражах

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе появились борды и листовки с фотографиями, именами и адресами проживания людей, которых задерживала полиция при кражах коммунальной собственности.

"Сегодня ночью (в ночь на пятницу, 22 июня, — Ред.) по городу появились борды и листовки с фотографиями, именами и адресами проживания граждан, которые задерживались полицией при кражах коммунальной собственности", — написал Филатов.

Городской глава также со смайликом добавил, что мэрия и отдел рекламы горисполкома не имеют отношения к обнародованию персональных данных граждан.

В комментариях под постом чиновника развернулась дискуссия, в которой активное участие принял сам Филатов. Отвечая на реплики комментаторов, он писал, что граджданам, чьи данные размещены на бигбордах, "соседи просто могут дать по горбу", а также отмечал в дискуссии, что "легко быть красавцем, оправдывая дебилов в интернете".

Ранее в Днепре на личном автомобиле главы общественной организации "Майдан Сичеслав-Днепр" Виктора Романенко неизвестные написали аббревиатуру — "ДНР". Посмотреть снимки машины можно здесь.