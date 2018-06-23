В Украине запретили еще один популярный лекарственный препарат

Решением Госслужбы по лекарственным препаратам в Украине временно запрещен спазмолитик "Комбиспазм".

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Комбиспазм", серии EPD18001A1 производства "Эвертоджен Лайф Саенсиз Лимитед", Индия, до отдельного решения", — говорится в распоряжении, подписанном Главным государственным инспектором Украины по контролю качества лекарственных средств Наталией Гудзь.

При этом субъекты хозяйствования, которые хранят, применяют и реализуют лекарственные средства, должны безотлагательно изъять этот препарат из обращения и поместить его в карантин.

Соответствующее решение было принято на основании установления факта несоответствия требованиям метода контроля качества (МКК) для регистрационного удостоверения.

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