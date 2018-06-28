В России объявил о начале голодовки еще один политический заключенный из Украины

26 июня еще один политзаключенный в РФ заявил о том, что начинает голодовку в знак протеста против своего заключения; решение принял один из фигурантов насквозь политического так называемого "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир", политзаключенный в Ростове-на-Дону Эмир-Усеин Куку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена, Мерьем Куку.

"26 июня 2018 года Эмиру-Усеину исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку. Для меня эта новость стала шоком и большой неожиданностью! Он очень терпеливый человек! Но это предвзятое и беззаконное преследование и обвинение в терроризме подтолкнуло его к этому шагу. Это протест против сфабрикованных дел в отношении него и других, несправедливо арестованных политических заключенных", – написала она.

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Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у незаконно осужденного в РФ и голодающего украинского режиссера Олега Сенцова отказывают рецепторы. В любой момент у нашего соотечественника может произойти второй кризис, первый был на 26-й день голодовки; (он объявил голодовку 14 мая),