Украинский суд отменил приговор экс-офицеру ВСУ за дезертиство и госизмену при аннексии Крыма

Апелляционный суд столицы Украины суд отменил приговор экс-офицеру из аннексированного РФ полуострова Крым Тарасу Синичаку, ранее осужденному за госизмену и дезертирство из рядов ВСУ.

"Коллегия судей считает, что приговор... подлежит отмене в связи с существенными нарушениями требований уголовного процессуального закона", – говорится в тексте судебного постановления.

К слову, 16 января 2017-го Дарницкий райсуд Киева приговорил Синичака, работавшего до аннексии заместителем начальника медчасти подразделения ВСУ, к восьми годам тюремного заключения.

Апелляционные жалобы подали на данный приговор и гособвинение, и авдокаты подсудимого. В военной прокуратуре полагали, что восьмилетний тюремный срок не соответствуют "степени тяжести совершенного уголовного преступления" и просили "выписать" Синичаку 15 лет тюрьмы.

Адвокаты же просили "отменить приговор в связи с отсутствием в действиях Синичака состава преступлений". Такую позицию обосновывали тем, что обвинение не сумело установить "наличие вооруженного конфликта в Крыму и его продолжительность", но, тем не менее инкриминировало офицеру "переход на сторону врага в период вооруженного конфликта".

"Синичак признан виновным в переходе на сторону врага при отсутствии военного положения или вооруженного конфликта, без всяких доказательств их наличия на территории Крыма", – заявили Апелляционному суду адвокаты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ задержало на границе с Крымом дезертира из украинского флота.