"Слава Украине/ Слава Хорватии". Украинцы набежали и обвалили рейтинг "Газпрома" в Facebook

Пользователи украинского сегмента интернета "обвалили" рейтинг страницы российской корпорации-газового монополиста "Газпром" в социальной сети Facebook − до 1,5 пункта из 5 имеющихся.

Низкие оценки украинцы начали в массовом порядке ставить накануне вечером, сообщает портал "ТСН". Кроме того, они активно писали комментарии вроде "Слава Украине!" / "Слава Хорватии!". За несколько часов в рейтинге страницы "Газпрома" собралось около семи сотен "единиц", поэтому ее администраторы вовсе закрыли функцию оценивания.

Напомним, ранее украинские интернет-пользователи устроили аналогичный флешмоб на странице FIFA в Facebook, а также пытались "положить" сервер на сайте "всемирной футбольной власти". Такие действия осуществлялись в поддержку футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды и члена тренерского штаба Огнена Вукоевича, выкрикнувших "Слава Украине" после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018. Спортсмены подверглись за это обструкции и наказаниям от FIFA