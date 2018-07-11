Погода в Украине 12 июля: на Петра и Павла одних ждут ливни, а других – +30 градусов

Погода в Украине 12 июля, в праздник Петра и Павла-2018, будет дождливой, но теплой, местами даже жаркой.

На своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что дожди с грозами будут лить на северо-востоке и востоке страны. Исключением тут уже традиционно станет Донбасс. Также осадки, по ее данным, ожидаются в Полтавской и Винницкой областях.

Периодические дожди намечаются и на западе Украине.

А вот на юге страны – солнце и жара. "Вычитала, если на Петра и Павла жарко, то Рождество будет с морозом", – добавила Диденко.

Термометры покажут 20-26 градусов на западе, на остальной территории Украины преимущественно +25-30 градусов. Жарче всего будет на юге и востоке страны – +27-33 градуса.

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Погода в Киеве 12 июля, по прогнозу Диденко, будет ясной. Облака обещают только во второй половине дня, а ближе к вечеру – еще и небольшой дождь. Температура воздуха в столице +28 граудсов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 12 июля рисует нам практически аналогичную картину:

Больше о народных приметах на день Петра и Павла читайте в материале "Главреда" Что за праздник Петра и Павла и когда отмечают в 2018 году.