Херсон круче Москвы: россияне начали прозревать после столкновения с реальностью

"Нас кто-то где-то обманывает" (с) Херсон vs. Москва.

Вчера после некоторого перерыва решил посмотреть, что творится в питерских группах. Очень увлекательное занятие. Поскольку, с одной стороны, большинство пишущих крепко деформированы "русским миром", имперским величием и нежной любовью к Путину. С другой - публика достаточно интеллектуальная, не полностью утратила рассудок и когда сталкивается с неопровержимыми фактами, их принимает. Реакция на факты, не укладывающиеся в пропагандистскую картинку – это самое интересное.

И вот, значит, в одной из групп идет обсуждение проблем крупного российского туроператора "Натали турс". Долги, проблемы туристов, все вот это. В какой-то момент, один из участников приносит ссылку на материал о трэше и угаре, который творится с чартерными рейсами в Украине. Отмены, дикие переносы, сотни зависших туристов и т.д.

Сначала разгорается бурное веселье на тему "какие хохлы тупые". И туроператоры у них жадные и воровитые, и самолеты старые, и государству плевать на этот беспредел. Хи-хи, ха-ха, доскакались и т.д.

Читайте также Туристический коллапс: украинские туристы не могут вылететь с Майорки

Потом один из допысувачив делает неожиданный вывод. Постойте, пишет. Тут что-то не так. Все эти жадные туроператоры, все эти калечные авиакомпании – это все прекрасно. Но получается, что суть нынешнего кризиса - в другом: Не ХВАТАЕТ САМОЛЕТОВ, ЧТОБЫ РАЗВЕЗТИ УКРАИНЦЕВ ПО ЗАМОРСКИМ КУРОРТАМ.

Ээээ, как это? – в недоумении спрашивают остальные. Вот так это – количество людей, которые могут позволить себе полет на море, больше, чем возможности авиакомпаний. Перевозчики работают на пределе, поэтому при малейшем сбое возникают затыки.

Наступает неловкая пауза, после чего в ленте начинают мелькать ссылки со статистикой по украинской авиаотрасли и недоуменными комментариями. Так что, у них там - рост? Хм. С нами (Россией) же авиасообщения нет, куда они летают? Лоукосты заходят? Борисполь не справляется? А что там с региональными аэропортами? Как это есть чартер Кривой Рог – Даламан??? Не может быть, точно Кривой Рог? О боги, что значит РеГУЛЯРНЫЙ рейс Херсон – Люблин??? Херсон – это ж вообще в жопе. Как они оттуда летают? Совсем оборзели!

После фраз о Херсоне появляется человек из Крыма. Пишет, что, да, аэропорт там не ахти, но удобно, ибо есть регулярный рейс на Стамбул, а оттуда – в любую точку европы. Рейс на Люблин он еще не тестил, только собирается, а через Стамбул пару раз летал. Дальше разворачивается настоящая драма.

Читайтк также В Bravo Airways объяснили коллапс с украинскими туристами в аэропортах всего мира

То есть как это? – спрашивают допысувачи. Ты, значит, из Крыма не полетел через Москву или Питер, не полетел через Сочи или, на худой конец, через Ростов, а поехал в Херсон? Ты совсем больной?

Че это я больной? – возмущается человек из Крыма. По затратам примерно так же, если не дешевле. По времени – примерно так же, если нет задержек на границе Плюс (шах и мат!) точно не будет проблем с х_охлами. Они ж бдят.

А че это тебя волнуют проблемы с хохлами? У тебя чтоооо, украинский паспорт?? – начинают закипать россияне. И тут одного осеняет: безвиз???

Крымчанин, очевидно, понял, что сболтнул лишнего, поэтому тихо исчезает. Люди в обсуждении делятся на две группы. Ну, если человеку так удобнее, то какие-проблемы, че вы до него докопались? – пишут одни. Что значит "удобнее"??? Вы в своем уме вообще? Мы зачем Крым от фашистов спасали? Мы зачем санкции терпим? Мост для кого строили? Чтоб они теперь через Херсон по европам летали?

Дальше 8 страниц ругани.

В итоге один из участников гениально подытоживает: "Сам факт, что Херсон в какой-то из реальностей может быть альтернативой Москве для полетов в Европу, у меня в голове не укладывается. Херсон. Москва. Херсон. Москва. Нет, это выше моего понимания. По ходу, нас кто-то где-то обманывает".

Алексей Копытько, блогер