Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит непогода

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в четверг, 19 июля, днем ряду областей нашей страны грозит непогода.

В южных и восточных регионах ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"18-19 июля в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.