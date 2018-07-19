ДТП в Харькове: ключевой свидетель по делу Зайцевой пропал без вести

В "деле Зайцевой" о ДТП в Харькове, в результате которого в октябре прошлого года погибли шестеро человек, пропал без вести ключевой свидетель - врач-нарколог Елена Федирко.

Об этом "Обозревателю" сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

"Именно она (Федирко. - Прим.) зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой - нечеткую речь, нестойкую позу Ромберга. И описала это. Также она настояла на анализе крови и мочи обвиняемой. В конце концов, в анализах подтвердилось наличие психотропных и наркотических веществ. Но Федирко по непонятным причинам уволилась с работы и найти ее в Харькове никто не может. Даже правоохранители, которые должны ее доставить в суд, не могут ее найти. Вот такое вот странное стечение обстоятельств", - рассказала Матвеева.

Напомним, ДТП в Харькове, в результате которого погибли шестеро человек, случилось вечером 18 октября 2017 года. Автомобиль Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя Алена Зайцева, был отброшен на группу пешеходов в результате столкновения с Volkswagen. В результате шестеро человек погибли, еще столько же получили травмы разной степени тяжести.

Ранее СМИ сообщили, что в Харькове сотрудники полиции остановили автомобиль BMW, за рулем которого в состоянии алкогольного опьянения находился 26-летний Василий Зайцев, якобы брат Алены Зайцевой.