Погода в Украине 24 июля: кому из украинцев пообещали жару и влажность "экваториальных лесов"

Погода в Украине 24 июля будет не слишком приятной на большей части страны: жара в сочетании с обещанными осадками даст удушающий эффект.

"Кто еще не бывал в Бразилии, Парагвае, Уругвае или Аргентине, но очень хочет, для того наша любимая атмосфера организовала в нынешнем украинском июле соответствующие условия. Воздух насыщен и перенасыщен теплом и влагой, относительная влажность воздуха достигает 80%, 90% или даже 100%. Как можно пушистому облачку удержать такую сырую плотность?" – написала у себя в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, всему виной циклон Halina: "Этот циклон так долго находится возле нас, что его можно уже записывать в синоптические долгожители. И, похоже, что у старичка явно склероз, ведь уже давно должен был бы оставить нас в покое. Но пусть посидит".

Тем временем, 24 июня Диденко прогнозирует дожди с грозами в западных областях и на севере Украины плюс в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории – без осадков, локальные дожди допускаются лишь в ночное время суток.

Температура воздуха в среднем ожидается на отметках +24-29 градусов. Прохладнее всего будет на западе – +20-25 градусов, жарче всего на юге и востоке – +26-32 градуса.

Погода в Киеве 24 июля будет дождливой и душной: обещают дожди, грозы, высокую влажность и около +25 градусов.

"В Киеве, если дальше так пойдет, скоро начнут расти экваториальные леса. А посреди столицы появятся лианы, кофейные и банановые деревья, в прудах заведутся бегемоты, а под каштанами будут отлеживаться гориллы и шимпанзе", – написала Диденко.

При этом уже на текущей неделе синоптик спрогнозировала распространение жары по всей территории Украины.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 24 июля также обещает жару до +32 градусов и дожди почти по всей территории страны:

По народному календарю, 24 июля – день памяти святой равноапостольной Ольги, а также великомученицы Евфимии Всехвальной. Чаще всего в этот день стоит жара и идут грозы. По примете, если в этот день солнечно, то будет хорошим урожай зерновых культур.

Ранее доктор физико-математических наук в области метеорологии, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова дала прогноз погоды на осень-2018 в Украине. Во второй половине октября уже возможны заморозки.

Напомним, по ее словам, для Украины нередким явлением станут смерчи. При любом перепаде температур – от тепла к холоду и наоборот обязательно будут создаваться штормовые явления.