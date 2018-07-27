Трагедия на Львовщине: 12-летний школьник повесился в сарае, видео

Во Львовской области 12-летний школьник покончил с собой, повесившись в сарае. Накануне ребенок ушел из дома, а на следующий день его нашли повешенным.

"Нормальный парень был, никто не ждал. Веселый, все было хорошо", — говорят местные жители.

Родные и знакомые теряются в догадках о причине такого поступка, ведь мальчик хорошо учился, сообщает ТСН.

"Общался с товарищами, никаких проблем с ним не было. Ну, немного был замкнут", —говорит о нем секретарь сельского совета Оксана Бальковская.

При этом селяне винят не родителей, которые даже не знали, где ребенок, а интернет и электронные гаджеты. "Ему купили планшет, и ребенок постоянно с тем планшетом ходил, он смотрел в тот планшет", — объясняет Бальковская.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле подростка не нашли.

"Не поступало никаких уведомлений от социальных служб, ни со школы, ни от местного главы, что там есть какая-то проблема в семье. Обращаемся к родителям: следить за своими детьми, говорить, что они их любят", — добавила представитель Стрыйского отдела полиции Ольга Марценюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине повесился подросток.