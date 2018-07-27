Киевлян предупредили: в субботу ожидаются грозы, возможен новый потоп

В субботу, 28 июля, в Киеве ожидаются грозы, при этом возможны подтопления.

По прогнозу синоптиков, в Киеве ожидается облачная с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°, говорится в сообщении.

При этом в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра:

• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

• если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

• избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", – напомнили в КГГА.

Напомним, 25 июля из-за сильного ливня Киев практически затопило.