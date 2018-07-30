Известная российская певица угодила в "Миротворец" за вояжи в Крым и Донецк

Известная российская исполнительница Анна Семенович, прославившаяся участием в поп-коллективе "Блестящие" в начале нулевых, была внесена в раздел Чистилище" проекта "Миротворец".

Как сообщают сотрудники проекта, Семенович сознательно нарушила госграницы Украины для того, чтобы посетить аннексированный россиянами Крым, а также участвовала в пропагандистских мероприятиях на оккупированных пророссийскими боевиками районах Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Анна Семенович и ее коллега, певец и композитор Денис Майданов, выступили во временно оккупированном Донецке перед боевиками "ДНР" в честь Дня торговли.