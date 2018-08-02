Скандал на Волыни: дети обвинили руководство приюта в избиении и сексуальном домогательстве

Воспитанники из приюта для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, расположенного в городе Рожище Волынской области, подвергались побоям и сексуальным домогательствам.

Всего в приюте находятся 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. При этом во время мониторингового визита у 10 детей были обнаружены следы побоев и крови на одежде, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

В сообщении отмечается, что трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

"Дети рассказали, что сам директор и его брат, который работает дежурным по режиму, их бьют и оскорбляют нецензурными словами. Девушки сообщили, что брат директора их трогал за различные части тела. Дети жаловались воспитательнице, но она отмахнулась — сказала, что они все выдумывают", — сообщила Денисова.

Она добавила, что уже найдено место, куда можно будет перевести детей и обеспечить их психологический покой, чтобы они не подвергались давлению, а в самом приюте уже работают сотрудники полиции.

"Как выяснилось, директор учреждения уже был в разработке правоохранительных органов после исчезновения детей. Министерство здравоохранения проследит за тем, чтобы детей обследовали и оказали всю необходимую медицинскую помощь", — резюмировала омбудсмен.

Напомним, ранее было опубликовано видео ужасных условий в интернате на Львовщине.