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"60-70 тысяч больных в сутки": в "Слуге народа" дали прогноз по новой волне коронавируса

27 января 2022, 15:21
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Как заметил нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий, штамм "Омикрон", особенно у вакцинированных людей, практически не вызывает тяжелых осложнений.

Радуцкий
Михаил Радуцкий / УНИАН

В Украине прогнозируют новую усиленную вспышку коронавируса COVID-19. Ожидается до 70 тысяч новых случаев за сутки. Об этом заявил в эфире телеканала "Рада" руководитель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

Впрочем, нардеп отметил, что штамм "Омикрон", особенно у вакцинированных людей, не вызывает тяжелых осложнений.

"Следующие 2-3 недели у нас будет более 60-70 тысяч заболевших за сутки", - заявил Радуцкий.

Нардеп особо отметил − несмотря на то, что в Украине более 30 тысяч новых случаев коронавируса в сутки, конкретно на данный момент занято не более 30% коек (оснащенных с кислородом).

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Напомним, ранее новая волна коронавируса COVID-19, которая была инспирирована распространением штамма Омикрон, может уже в ближайшее время вызывать в Украине суточную заболеваемость на уровне 55 тысяч случаев.

Такой прогноз озвучил в рамках брифинга руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

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коронавирус Слуга народа новости Украины Михаил Радуцкий COVID-19
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