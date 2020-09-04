91-летний Филарет заболел коронавирусом

Филарет заразился коронавирусом / УНИАН

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заразился коронавирусом.

"У Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлено положительный результат на Covid-19", - сообщает пресс-служба Киевской патриархии.

По словам священнослужителей, Филарета экстренно госпитализировали, он проходит курс лечения в больнице. По словам медиков, в данный момент его состояние здоровья оценивается, как удовлетворительное.

Как известно, патриарху Филарету (Михаилу Денисенко) исполнился 91 год, он родился 23 января 1929 года.

Напомним, Филарет заявил, что "эпидемия – это наказание Божье за грехи людей" и причиной вируса являются однополые браки. Патриарх подчеркнул, что "Бог сжег Содом и Гоморру".

Позже общественная ЛГБТ-организация Инсайт подала иск в суд в отношении почетного патриарха ПЦУ Филарета, поскольку он ранее публично указывал на однополые браки, как причину пандемии Covid-19.