На 95% поражены легкие: в Ивано-Франковске спасают 17-летнюю девушку от коронавируса

Коронавирус в Украине / UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka

В Ивано-Франковской областной детской клинической больнице спасают 17-летнюю девушку, у которой на 95% поражены легкие.

Как сообщает Суспільне, пациентка находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказал генеральный директор медицинского учреждения Тарас Мельник.

Девушку перевели из областной инфекционной больницы в очень тяжелом состоянии. Сейчас она подключена к ИВЛ-аппарату.

"У ребенка только 5% легких дышат. Ребенок в любую минуту может умереть", — отмечает Тарас Мельник.

Также в больнице спасают младенца из COVID-19, его перевели из Косовского роддома. У ребенка на втором дне жизни диагностировали тяжелую пневмонию, сейчас его состояние удалось стабилизировать.

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В детскую больницу с подозрением на коронавирус также госпитализировали двух младенцев из Косово.

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По состоянию на утро среды, 10 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 283 жителей страны. В том числе заболели 1 539 детей и 529 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 696 человек; летальных случаев - 816; выздоровели 16 277 человек.

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