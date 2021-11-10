На 95% поражены легкие: в Ивано-Франковске спасают 17-летнюю девушку от коронавируса

Девушку перевели из областной инфекционной больницы в очень тяжелом состоянии.
В Ивано-Франковской областной детской клинической больнице спасают 17-летнюю девушку, у которой на 95% поражены легкие.
Как сообщает Суспільне, пациентка находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказал генеральный директор медицинского учреждения Тарас Мельник.
Девушку перевели из областной инфекционной больницы в очень тяжелом состоянии. Сейчас она подключена к ИВЛ-аппарату.
"У ребенка только 5% легких дышат. Ребенок в любую минуту может умереть", — отмечает Тарас Мельник.
Также в больнице спасают младенца из COVID-19, его перевели из Косовского роддома. У ребенка на втором дне жизни диагностировали тяжелую пневмонию, сейчас его состояние удалось стабилизировать.
В детскую больницу с подозрением на коронавирус также госпитализировали двух младенцев из Косово.
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По состоянию на утро среды, 10 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 283 жителей страны. В том числе заболели 1 539 детей и 529 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 696 человек; летальных случаев - 816; выздоровели 16 277 человек.
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