Ад для евробляхеров: водителей штрафуют на месте остановки, Аваков назвал причину

Водителей штрафуют на месте остановки, Аваков назвал причину / УНИАН

Евробляхеров в Украине ждут сложные времена. Национальная полиция получила доступ к электронной базе Государственной фискальной службы, благодаря чему сможет проверять статус автомобилей на иностранных номерах. На самом деле это означает то, что правоохранители получили право штрафовать владельцев автомобилей на еврономерах на месте.

Пока что система работает в тестовом режиме в Харьковской области, но в ближайшее время будет запущена по всей Украине, сообщает Сегодня. Размер первого штрафа – 8 500 гривен. За повторное нарушение – штраф 17 тысяч гривен или лишение водительских прав на год.

Наказание положено за управление автомобилем на еврономерах, который вовремя не покинул пределы Украины. Также будут штрафовать за управление авто на иностранной регистрации не тем человеком, который ввез авто в Украину.

Что было раньше

Правоохранители могли остановить евробляху только за нарушение Правил дорожного движения, а применять санкции за просрочку ввоза могли только работники таможни, не имевшие права останавливать авто. Поэтому сотрудники двух органов работали в паре: одни тормозили, вторые – накладывали взыскание.

Полицейские сейчас обязаны останавливать автомобили для проверки, если к ним поступала информация, что за рулем может быть нарушитель. Но даже если такой информации не было, у правоохранителей все равно есть право остановить машину.

Что сказал Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о причине такого решения.

"Сбивает человека, мы прибываем на место — евробляхи есть, машина есть, а человека нет. Кто сбил? Кто за рулем? Кто в ответе? Никто не знает. Это нарушает закон Украины. Поэтому, если в автомобиле не существует переходной регистрации, то есть как транзитная, например, закреплена за каким-то человеком и она просрочила все сроки регистрации, такие машины будут проявляться и отправляться на штрафплощадку. Плакать не надо — должен быть порядок", — отметил Аваков.

Штрафы для евробляхеров – о чем сообщалось ранее: