Адаптивный карантин: в Минздраве признались, с каких стран брали пример

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что наша страна брала пример с двух европейских стран, когда вводила адаптивный карантин.
Об этом он заявил на брифинге в субботу, 20 июня.
"Адаптивный карантин и его критерии мы делали с учетом опыта Испании и Германии, то есть стран, где был введен именно такой способ карантина", - сказал Степанов.
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По его словам, в Украине работает экспертная группа, которая изучает опыт других стран по борьбе с распространением COVID-19. В частности, они проводят телемосты, во время которых обмениваются полезной информацией.
Кроме того, Центр общественного здоровья общается со своими коллегами за рубежом, отслеживает эпидемиологическую ситуацию в других странах и меры, которые они используют.
Карантин в Украине
Как ранее писал Главред, главный санврач Виктор Ляшко пожаловался, что каждый шестой субъект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы.
Напомним, вопрос увеличения штрафов рассматривался на совещании у президента. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что усиление административной ответственности может стать эффективной мерой, а глава государства Зеленский призвал проводить проверки рынков, магазинов и общественного транспорта на предмет выявления нарушителей карантина.
Ранее в Минздраве рассказали о разработке документа, в котором будут регламентированы моменты усиления карантинных мероприятий в регионах.