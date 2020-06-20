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Адаптивный карантин: в Минздраве признались, с каких стран брали пример

Министр поведал, что Украина брала пример с Испании и Германии во время введения адаптивного карантина.

20 июня 2020, 21:02
Степанов
Степанов назвал страны, которые стали примером для адаптивного карантина / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что наша страна брала пример с двух европейских стран, когда вводила адаптивный карантин.

Об этом он заявил на брифинге в субботу, 20 июня.

"Адаптивный карантин и его критерии мы делали с учетом опыта Испании и Германии, то есть стран, где был введен именно такой способ карантина", - сказал Степанов.

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По его словам, в Украине работает экспертная группа, которая изучает опыт других стран по борьбе с распространением COVID-19. В частности, они проводят телемосты, во время которых обмениваются полезной информацией.

Кроме того, Центр общественного здоровья общается со своими коллегами за рубежом, отслеживает эпидемиологическую ситуацию в других странах и меры, которые они используют.

Карантин в Украине

Как ранее писал Главред, главный санврач Виктор Ляшко пожаловался, что каждый шестой субъект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы.

Напомним, вопрос увеличения штрафов рассматривался на совещании у президента. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что усиление административной ответственности может стать эффективной мерой, а глава государства Зеленский призвал проводить проверки рынков, магазинов и общественного транспорта на предмет выявления нарушителей карантина.

Ранее в Минздраве рассказали о разработке документа, в котором будут регламентированы моменты усиления карантинных мероприятий в регионах.

Максим Степанов карантин коронавирус новости Украины
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