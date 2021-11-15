Академик рассказал об опасности штамма коронавируса Дельта

Люди не сразу могут понять, то ли они заболели коронавирусом, то ли это просто простуда.
Академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко рассказал об особенностях штамма коронавируса Дельта, который циркулирует в Украине.
Как отметил ученый эфире программы Сніданок з 1+1, штамм Дельта совсем похож на первоначальный COVID-19.
"Мы имеем дело с агрессивным штаммом коронавируса. Течение заболевания и симптомы немного отличаются от тех, которые были раньше. Штамм Дельта очень напоминает острое респираторное заболевание в тяжелой форме. Люди не сразу могут понять, то ли они заболели коронавирусом, то ли это просто простуда", — отметил Комиссаренко.
По словам академика активируются вирусы, ранее занесенные в организм, начинается насморк, присоединяется кашель. Впрочем, отмечает Комиссаренко, во многих случаях COVID-больные уже не теряют обоняние и продолжают чувствовать вкус.
"Вроде бы это другое заболевание. Я думаю, это общий принцип мира, который позволяет распространяться вирусу", — считает Комиссаренко.
Как сообщал Главред, ранее глава частной клиники и советник Львовского городского главы по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий заявил, что сейчас на течение COVID-19 ориентироваться довольно сложно. По его словам, у пациента может быть как псевдолегкое, так и тяжелое течение болезни, а снижение температуры не всегда говорит об улучшении состояния.
Также Жиравецкий рассказал, как по дням протекает COVID-19 у зараженных штаммом Дельта и когда есть риск попасть в реанимацию.
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