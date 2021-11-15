Академик рассказал об опасности штамма коронавируса Дельта

Штамм коронавируса Дельта очень агрессивен / Фото Reuters

Академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко рассказал об особенностях штамма коронавируса Дельта, который циркулирует в Украине.

Как отметил ученый эфире программы Сніданок з 1+1, штамм Дельта совсем похож на первоначальный COVID-19.

"Мы имеем дело с агрессивным штаммом коронавируса. Течение заболевания и симптомы немного отличаются от тех, которые были раньше. Штамм Дельта очень напоминает острое респираторное заболевание в тяжелой форме. Люди не сразу могут понять, то ли они заболели коронавирусом, то ли это просто простуда", — отметил Комиссаренко.

По словам академика активируются вирусы, ранее занесенные в организм, начинается насморк, присоединяется кашель. Впрочем, отмечает Комиссаренко, во многих случаях COVID-больные уже не теряют обоняние и продолжают чувствовать вкус.

"Вроде бы это другое заболевание. Я думаю, это общий принцип мира, который позволяет распространяться вирусу", — считает Комиссаренко.

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Как сообщал Главред, ранее глава частной клиники и советник Львовского городского главы по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий заявил, что сейчас на течение COVID-19 ориентироваться довольно сложно. По его словам, у пациента может быть как псевдолегкое, так и тяжелое течение болезни, а снижение температуры не всегда говорит об улучшении состояния.

Также Жиравецкий рассказал, как по дням протекает COVID-19 у зараженных штаммом Дельта и когда есть риск попасть в реанимацию.

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