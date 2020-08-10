В Киеве под посольством Беларуси "повязали" бывшего политзаключенного

В Киеве арестовали политзаключенного Кольченко - фото РБК

В Киеве во время акции протеста под посольством Беларуси был задержан бывший политзаключенный Александр Кольченко. Кроме него задержали еще одного участника акции.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, момент задержания Кольченко удалось запечатлеть на фото. Его поместили в авто полиции и увезли в участок.

На акции присутствовали около 30 человек, из которых двоих задержали. Потасовка с полицейскими, предположительно, произошла из-за того, что задержанные пытались бросить в посольство неизвестным предметом.

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Демонстранты выкрикивали патриотические белорусские лозунги и требовали от президента Александра Лукашенко уйти в отставку.

Отметим, Кольченко - бывший украинский политзаключенный родом из Симферополя. ФСБ России арестовала его 16 мая 2014 года по обвинению в терроризме. 25 августа 2015 года его приговорили в РФ к 10 годам тюрьмы в колонии строгого режима. 7 сентября 2019 года Кольченко освободили и вернули в Украину в рамках обмена пленными.

Как писал Главред, в понедельник, 10 августа, под посольством Беларуси в Киеве начали жечь фаеры и выкрикивать патриотические белорусские лозунги. Полиция задержала двоих участников акции.