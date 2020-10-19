Аккаунт нардепа Деркача в Facebook удален из-за компромата на Байдена

Facebook удалила страницу Деркача / Фото: Facebook/Андрей Деркач

Из социальной сети Facebook удален аккаунт народного депутата Украины Андрея Деркача по причине публикации компромата на семью кандидата в президенты США Джо Байдена.

Пост нардепа можно прочесть в кэше Google.

Деркач 16 октября заявил о существовании второго ноутбука, на котором хранится огромное количество информации с компроматом на Байденов. Политик пообещал обнародовать "факты международной коррупции", после чего его аккаунт в Facebook был заблокирован.

По словам Деркача, вторым ноутбуком пользовались люди владельца компании Burisma Николая Злочевского. В памяти устройство содержится информация о том, как отмывали "сворованный у украинцев черный нал с коммунальных платежей и как переводили в виде взятке семье Байденов". Также Деркач обещал обнародовать имена людей, которые были задействованы в данных коррупционных схемах.

Пленки Деркача