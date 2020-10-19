Аккаунт нардепа Деркача в Facebook удален из-за компромата на Байдена

Политик утверждал, что материалы были найдены на забытом ноутбуке.
Из социальной сети Facebook удален аккаунт народного депутата Украины Андрея Деркача по причине публикации компромата на семью кандидата в президенты США Джо Байдена.
Пост нардепа можно прочесть в кэше Google.
Деркач 16 октября заявил о существовании второго ноутбука, на котором хранится огромное количество информации с компроматом на Байденов. Политик пообещал обнародовать "факты международной коррупции", после чего его аккаунт в Facebook был заблокирован.
По словам Деркача, вторым ноутбуком пользовались люди владельца компании Burisma Николая Злочевского. В памяти устройство содержится информация о том, как отмывали "сворованный у украинцев черный нал с коммунальных платежей и как переводили в виде взятке семье Байденов". Также Деркач обещал обнародовать имена людей, которые были задействованы в данных коррупционных схемах.
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Пленки Деркача
Весной 2020 года нардеп Андрей Деркач начал выступать с пресс-конференциями, на которых делал достоянием общественности аудиозаписи с якобы разговорами Петра Порошенко и Джозефа Байдена.
Из них, в частности следовало, что Порошенко просил Байдена жестко давить на тогдашнего премьера Арсения Яценюка и хвастался тем, что повысил коммунальные тарифы для украинцев выше, чем требовал МВФ
Байден в ответ якобы требовал у Порошенко отставки тогдашнего генпрокурора Шокина и шантажировал Украину американской денежной помощью.