Активы "УМХ" хотят отдать в управление компании олигарха Курченко - Коломойский

Активы Курченко хотят отдать в управление его компании

Внештатный советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк давит на руководство Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) в вопросе избрания победителя конкурса на управление активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ). Об этом сообщил бизнесмен Игорь Коломойский.

По его информации, советник главы ОП требует, чтобы победителем конкурса было объявлено ООО "Издательство Украинский Медиа Дом", которое напрямую связано с владельцем "УМХ" (чьи активы арестованы) Сергеем Курченко, находящимся в розыске. При этом, компания предложила на конкурсе об управлении активами одни из самых низких предложений по доходам в бюджет государства, а представленные ею документы содержат ряд недостатков. Зато лучшие предложения по управлению активами были предложены ООО "1+1 Интернет".

Отмечается, что заявка от ООО "1+1 Интернет" была крупнейшей среди других участников конкурса и составляла 5 миллионов. По словам Игоря Коломойского, предложенная ООО "Издательство Украинский Медиа Дом" сумма была "в разы меньше", что прямо противоречит интересам государства.

В конце августа АРМА завершило прием документов для проведения повторного конкурса на поиск управляющего на корпоративные права, ценные бумаги, имущественные права интеллектуальной собственности, недвижимое и движимое имущество Украинского Медиа Холдинга, при этом известно, что документы на участие в конкурсе поступили от шести компаний: ООО "Издательский Дом Масави", ООО "Коммуникационный Хаб "Экономика", ООО "Сегодня Мультимедиа", ООО "Объединенная Медиа Группа", ООО "Издательство Украинский Медиа Дом", ООО "1+1 Интернет".

Отмечается, что директор ООО "Издательство Украинский Медиа Дом" –Юморанов Д.Т. является адвокатом и представителем Курченко в уголовных процессах. Более того, из анализа структурной связанности предприятия тоже вытекает прямая связь с группой "УМХ".

Как стало известно Коломойскому, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк вызвал заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, продолжая настаивать на необходимости отбора ООО "Издательство Украинский Медиа Дом". Последний пояснил, что это "практически невозможно" из-за вышеприведенных фактов. В свою очередь Подоляк заявил, что "посадит" действующего в.и.о. председателя Виталия Сигидина и предостерег от проведения тендерного комитета. При этом, самого Сигидина сегодня на 16:00 вызвал в Офис Президента заместитель главы ведомства Андрей Смирнов, которому, по информации Игоря Коломойского, угрозы были озвучены уже лично.