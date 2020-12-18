Активисту Стерненко вновь избрали меру пресечения

Активиста отправили под домашний ночной арест.
Активисту Сергею Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве, избрали меру пресечения. Приморский районный суд Одессы снова отправил активиста под ночной домашний арест.
Заседание суда транслировалось в YouTube. Судья частично удовлетворил ходатайство прокурора.
"Коллегия судей постановила: избрать Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - заявил председательствующий судья.
Дело Стерненко
- Напомним, в мае 2018 года на Сергея Стерненко напали в Одессе. В совершении нападения подозревают Александра Исайкула и Ивана Кузнецова. Стерненко смертельно ранил Кузнецова ножом. Исайкул тоже был ранен.
- Как ранее сообщалось, Стерненко поделился, что в СБУ ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.
- Позже Стерненко, которого суд обвиняет в убийстве и назначил меру пресечения в виде двухмесячного домашнего ареста, порвал постановление на глазах у своих сторонников.
Автор: Екатерина Трохимчук