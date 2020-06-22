Актрису Кравец включили в опрос по выборам мэра Киева

Елена Кравец рассматривается на пост мэра Киева / 1+1

Популярную актрису студии Квартал 95 Елену Кравец включили в один из социологических опросов по предстоящим выборам мэра Киева.

"Только что позвонили с социологической службы и попросили пройти опрос по поводу выборов мэра Киева. 15 минут. Все как обычно, за исключением одной фамилии в списке возможных кандидатов. Елена Кравец. Актриса Квартал 95. Ее, а также Сергея Притулу те, кто составлял опрос, занесли даже в возможный второй тур с Виталием Кличко. Этой чести, из списка в 10-12 фамилий, удостоились только они (был еще кто-то, но я забыл)", - написал в Facebook журналист Валерий Калныш.

Автор поста рекомендовал партии Слуга народа успокоиться и "перестать рассматривать страну как скетч-шоу".

"Не портите хотя бы Елене жизнь", — подытожил он.

Пользователи в комментариях иронично отреагировали на кандидатуру комедийной актрисы, которую не видят на посту мэра.

"Если такая жара - то лысого на премьера!", "Господи, ее еще не хватало!", "Ну уже перебор. Президент квартала стал президентом страны, главная в женском квартале тоже хочет устроить уборку в Киеве?", "Хочется верить, что она умная женщина и оно ей не нужно", "Еще господина Смешко стоит включить в перечень", - написала интернет-публика.

Напомним, 15 июня Виталий Кличко во время брифинга допустил новый ляп – мэр Киева вместо слова "после" сказал "писька" и ели произнес слово "сенсационных".

Позже Кличко продолжил тему "письки сенсацийной" – показал, какими по размеру бывают сенсации.