УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Актрису Кравец включили в опрос по выборам мэра Киева

Конкуренцию артистке составил шоумен Сергей Притула.

22 июня 2020, 01:03
Елена Кравец
Елена Кравец рассматривается на пост мэра Киева / 1+1

Популярную актрису студии Квартал 95 Елену Кравец включили в один из социологических опросов по предстоящим выборам мэра Киева.

"Только что позвонили с социологической службы и попросили пройти опрос по поводу выборов мэра Киева. 15 минут. Все как обычно, за исключением одной фамилии в списке возможных кандидатов. Елена Кравец. Актриса Квартал 95. Ее, а также Сергея Притулу те, кто составлял опрос, занесли даже в возможный второй тур с Виталием Кличко. Этой чести, из списка в 10-12 фамилий, удостоились только они (был еще кто-то, но я забыл)", - написал в Facebook журналист Валерий Калныш.

Автор поста рекомендовал партии Слуга народа успокоиться и "перестать рассматривать страну как скетч-шоу".

"Не портите хотя бы Елене жизнь", — подытожил он.

Пользователи в комментариях иронично отреагировали на кандидатуру комедийной актрисы, которую не видят на посту мэра.

"Если такая жара - то лысого на премьера!", "Господи, ее еще не хватало!", "Ну уже перебор. Президент квартала стал президентом страны, главная в женском квартале тоже хочет устроить уборку в Киеве?", "Хочется верить, что она умная женщина и оно ей не нужно", "Еще господина Смешко стоит включить в перечень", - написала интернет-публика.

Напомним, 15 июня Виталий Кличко во время брифинга допустил новый ляп – мэр Киева вместо слова "после" сказал "писька" и ели произнес слово "сенсационных".

Позже Кличко продолжил тему "письки сенсацийной" – показал, какими по размеру бывают сенсации.

Елена Кравец 95 Квартал новости Украины новости шоу бизнеса новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «Актрису Кравец включили в опрос по выборам мэра Киева». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:48
Ученые рассказали о новом способе профилактики рака
02:15
Под Киевом мужчину избили колбасой: курьезное видео Видео
01:03
Актрису Кравец включили в опрос по выборам мэра Киева
00:19
День памяти и скорби 2020: какой сегодня праздник 22 июня, приметы
00:01
Гороскоп всех знаков Зодиака на 23 июня: источник денег и новый роман Видео
21 июня, воскресенье
23:46
Отсутствие винтов и ржавые тросы: опасность в веревочных парках
23:20
Путин раскрыл планы на следующий президентский срок
22:57
Погибшая на Бали российская блогер перед смертью поругалась с отцом
22:32
Коронавирус в Украине и мире на 21 июня: за сутки заразились 128 тысяч человек Видео
22:14
"Дышать было нечем": появился жуткий рассказ из эпицентра взрыва в Киеве
22:11
Украинский морской курорт ужесточает карантин из-за Covid-19
21:46
"Бах и подъезда нет": появилось видео первых секунд после взрыва на Позняках Видео
21:24
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 июня: защитный купол и приятные перемены Видео
21:14
Непогода в Польше: повреждены дома и подтоплены дороги - фото
21:03
На месте взрыва дома в Киеве обнаружили третьего погибшего Фото Видео
20:26
Невероятно полезен: от чего может защитить чеснок
20:21
Взрыв в Киеве: женщина из разрушенной квартиры рассказала о спасении сына Видео
19:58
Жуткий взрыв на Позняках: появилась информация об одной из жертв
19:45
"Ничего в этом хорошего нет": Путин поддел Зеленского за слова о Второй мировой Видео
19:26
Лидер Голоса сделала скандальное заявление о "нищенской" зарплате
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять