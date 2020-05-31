"Мэр – идиот": "слуга народа" решил занять кресло Кличко

Александр Дубинский / Фейсбук А.Дубинского

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский заявил о своем участии в объявленном праймериз по выборам мэра Киева.

По мнению Дубинского с беспределом в Киеве нужно заканчивать. Главной проблемой столицы он назвал нынешнего мэра Виталия Кличко и городской совет.

Он считает, что в прошлом все мэра только тем и занимались, что грабили бюджет Киева.

"Какие только мэры у нас не были, наркоман-мэр был, алкоголик-мэр тоже был, а сейчас столицей руководит мэр-идиот, сколько такое может продолжаться", – подчеркнул Дубинский.

Напомним, ранее о своем участии в праймериз заявил народный депутат от Слуги народа Александр Ткаченко.

Как известно президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам года своего президентства поддержал идею провести праймериз для определения лучшего кандидата для участия в выборах мэра столицы.

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"Что касается праймериз. Я в Киеве буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии Слуга народа. Будет ли праймериз? Будет!", - сказал Зеленский.