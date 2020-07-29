Заместителя Саакашвили сразил коронавирус: стали известны подробности

Александр Ольшанский

Заместитель главы Офиса простых решений и результатов Александр Ольшанский заболел коронавирусом.

Как пишет издание Бабель, об этом сообщили в Офисе простых решений и результатов, который возглавляет Михаил Саакашвили.

В сообщении отмечается, что в прошлую среду Ольшанский получил положительный тест на коронавирусную инфекцию и с тех пор лечится.

Пока информации о его состоянии и течение болезни нет, добавляет издание.

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Напомним, пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж прокомментировала информацию о том, что у экс-президента Грузии якобы нашли коронавирус.

В своем Facebook она опровергла распространенную рядом СМИ информацию и подчеркнула, что Саакашвили здоров.

Ранее информацию о том, что Саакашвили заразился коронавирусом опубликовал Telegram-канал Темный рыцарь.

"Саакашвили заболел коронавирусом", - говорилось в сообщении.