Изнасилование в Кагарлыке: бывший муж жертвы рассказал новые подробности о зверствах в полиции

Бывшего мужа жертвы вызывали в райотдел Кагарлыка / Фото facebook.com/odesapolice

Бывший супруг пострадавшей от физического и сексуального насилия полицейских девушки из Кагарлыка рассказал о том, что правоохранители пытались и его привлечь к делу об ограблении магазина. Также бывшие копы поиздевались над другим подозреваемым и заставили мужчину оговорить себя, Александра и Нелю.

Как рассказал журналистам Александр, в тот же вечер его вызывали в полицию Кагарлыка на допрос, однако он выразил готовность приехать в участок только утром и со свидетелями, которые должны были подтвердить его алиби.

"Я ездил в райотдел, меня звали вечером в участок, но я ему (Николаю Кузиву) сказал – если надо меня допрашивать, вызывайте утром, я возьму людей, которые знают, где я был, и подтвердят, что никаких магазинов не было", - сказал он в интервью ТСН.

По словам Александра, уже после преступления ему удалось поговорить с бывшей женой и мужчиной, который ее подвозил, после чего выяснилось, что полицейские с применением физического насилия заставили его дать неправдивые показания.

"Этот пацан, который был в райотделе, говорит, что над ним так издевались в райотделе, так били, что он был готов во всем признаться и все сказать. Его вызвали на допрос и, как я понял, его там заставили сказать, что якобы во время преступления был он, Неля и я", - заверил Александр.

Напоследок он добавил, что у его бывшей супруги тяжелая психологическая травма, а сам он готов оказать помощь следствию для уточнения и установления всех деталей происшествия.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.

Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.

Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине.