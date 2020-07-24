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"Можем оказаться в 2014 году": Турчинов заявил о катастрофе в стране

Экс-политик утверждает, что в Украине отсутствует экономическая и оборонная стратегия.

24 июля 2020, 19:45
Турчинов и прищур
Турчинов возмущен действующей властью / Reuters

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны, глава штаба фракции Европейская солидарность Александр Турчинов высказал мнение, что Украина находится на грани катастрофы из-за "непрофессионализма и дилетантства" представителей высшей государственной власти.

"Резко возросли угрозы, которые стоят перед страной. Если не остановить падение, мы можем оказаться в ситуации, как в конце 13-го – в начале 2014 года. Честно говоря, я не предполагал, что непрофессионализм и дилетантство будут положены в основу государственной политики", — сказал в интервью изданию Цензор.нет.

Турчинов возмущен, что на ответственные должности назначают людей, которые не имеют "ни знаний, ни опыта, ни понимания стоящих перед ними задач, а только амбиции и жажду пиара". Бывший чиновник утверждает, что отсутствие экономической и оборонной стратегии, а также профессионализма, власти прикрывают "распиаренным мемом "новые лица"".

По словам экс-политика, дилетантство и непрофессионализм "деформируют управленческую вертикаль и порождают хаос".

Читайте также"Вернуть не только Крым и Донбасс": Турчинов напророчил России судьбу СССР"Пророссийская пятая колонна начинает определять внутреннюю и внешнюю политику страны. В Украину вернулись информационные темники, заказные дела и неправосудные решения. Я очень не хотел возвращаться к активной политике, но страна последовательно скатывается к катастрофе, и этому нужно противостоять", — считает он.

Турчинов добавил, что он решил возглавить штаб Евросолидарности, чтобы в очередной раз продемонстрировать абсолютную готовность в борьбе за Украину. Эту политсилу он читает единсвенной проукраинской.

Как ранее сообщалось, бывший народный депутат Давид Жвания высказал мнение, что в 2014 году во время Революции достоинства лидеры оппозиции использовали участников Евромайдана как массовку для захвата власти.

Напомним, Жвания заявил, что в 2014 году он вместе с послом Украины в Германии Павлом Климкиным принимал участие в передаче взятки в размере 5 миллионов евро одному из чиновников в ФРГ с целью поддержки кандидатуры Петра Порошенко на пост украинского президента.

новости Украины Александр Турчинов
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