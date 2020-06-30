Клитина рассказала, как курила травку и ходила по секс-кварталам

Клитина рассказала о своей бурной молодости / Фото: скриншот из видео

Одиозная бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина откровенно рассказала о том, что училась и жила некоторое время в Нидерландах, где пробовала курить наркотические вещества, а также посещала секс-кварталы.

"Да, я курила, я училась в Нидерландах и пробовала "травку". Можете написать уже... Я много училась, почему не попробовать. Вы что, никогда не пробовали травку? Если ты едешь в Амстердам, то ты пойдешь в секс-кварталы и попробуешь травку... Пробовала и считаю, что это лучше, чем алкоголь. По крайней мере для здоровья", - сказала она в эфире программы Все по беспределу на Апостроф TV.

Клитина подчеркнула, что ей не стыдно публично признаться в содеянном, поскольку в этом нет ничего предосудительного. Она считает, что политики должны говорить правду избирателям даже в таких личных моментах.

Напомним, Клитина в купальнике заявила о создании политической силы.

Как ранее сообщалось, Клитина пообещала приз тому, кто угадает, настоящая у девушки грудь или искусственная. Также политик считает, что в украинском обществе доминирует сексизм.