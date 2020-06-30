Героиня секс-скандала Клитина в откровенном купальнике объявила о своей партии

Героиня секс-скандала Александра Клитина в откровенном купальнике / скриншот из видео

Бывшая замминистра инфраструктуры Александра Клитина объявила о создании своей политической силы, которая будет бороться с коррупцией и разберется с "политическими проститутами".

О своих планах Клитина объявила в специальном видеобращении.

Однако, в ролике девушка предстала в крайне пикантном виде. Она облачилась в ярко-красный купальник, который туго обтягивал грудь.

"Я решила бороться самостоятельно, потому что на этих идиотов точно надежды нет. Женщины в сто раз умнее и честнее, чем вы", ‒ заявила Клитина.

Напомним, в ноябре минувшего года Александра Клитина стала героиней секс-скандала. Народный депутат IX созыва Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора нардепов от Слуги народа, в котором говорилось, что она якобы получила пост заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции через постель. После секс-скандала Клитина покинула должность по представлению министра Владислава Криклия.

В июне 2020 года стало известно, что Александра Клитина стала советником руководителя Государственного космического агентства Украины Владимира Усова.