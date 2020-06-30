"Тому, кто угадает": Клитина заинтриговала конкурсом о своей груди

Клитина дала резонансное интервью / скриншот из видео

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина пообещала приз тому, кто угадает, настоящая у девушки грудь или искусственная. Также политик считает, что в украинском обществе доминирует сексизм.

Об этом она рассказала в интервью изданию Страна.UA.

По ее словам, в украинской политике существует такое понятие как "политические проституты", под которым она подразумевает мужчин-коррупционеров. Кого конкретно она имела ввиду – Клитина не уточнила, однако отметила, что такого мнения девушка в том числе и о министре инфраструктуры Владиславе Криклие.

"Да, в том числе Криклия я имею в виду. Но в целом проституты - это общее название врунов и коррупционеров. Политические проституты - это те, кто меняет свое мнение за деньги, переходит из партии в партию, меняет тапки. Да что мне вам говорить - сами все видите", - сказала Клитина.

Кроме того, политик призвала не осуждать ее за видеоролик о создании политической силы, который девушка записала в купальнике.

"Извините, а что такого в моем виде? Вы что, на пляже грудь не видели? Ну, реально" – возмутилась Клитина, заявив, что ее не должны дискредитировать, так как она во время работы в сфере государственной службы коррупцией не занималась.

Кроме того, Клитина дала обещание раскрыть тайну происхождения своей груди. Кто угадает, своя у девушки грудь или не нет – получит вознаграждение.

"Не буду отвечать. Такая информация стоит денег. Пусть обсуждают, могут ставки делать. Буду разыгрывать приз - тому, кто угадает, своя у меня грудь или нет", - подчеркнула Клитина.

Напомним, осенью прошлого года произошел скандал с публикацией аудиозаписей разговора депутатов от Слуги народа, из которого следовало, что одна из заместителей министров якобы получила свою должность через постель. Ряд Telegram-каналов заявил, что речь идет об Александре Клитиной. Позже об этом также написал нардеп Антон Поляков. Сама Клитина данную информацию опровергает.

Клитину уволили из министерства после ее слов в переписке с пранкером Джокером об участии министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупционных схемах.

Во вторник, 30 мая, Александра Клитина в купальнике заявила о создании политической силы.