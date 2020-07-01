Клитина в прямом эфире откровенно рассказала о своей искусственной груди

Клитина рассказала о своем бюсте / Фото: скриншот из видео

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина после публичного политического заявления в открытом купальнике вынуждена была ответить на вопросы своих будущих избирателей о натуральности своей упругой груди.

В прямом эфире телеканалу Zik Клитина не просто сделала откровенное заявление, но и оценила голосование, где зрители могли выбирать: искусственная у нее грудь или настоящая.

Отметим, что 73,88% зрителей считают, что грудь политику сделал пластический хирург, а 26,12% поверили, что такие женские прелести могут быть настоящими.

"Если всех так это интересует, то, могут ли быть у женщины, которой почти 40 лет, такие натуральные груди, где логика? Да, у меня сделаны груди. У меня был детский комплекс, не было грудей никогда. Я решила сделать. Потому, пожалуйста, можете снова хайпить меня. Пожалуйста! Делайте мне рейтинги", — сказала она.

Бывший народный депутат Борислав Береза в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент и подчеркнул, что такие эфиры на телевидении являются фактом деградации.

"Новое дно украинского телевидения. На новостном канале Медведчука обсуждают натуральная грудь у Клитиной или после пластики. Уровень, который заслужили", — написал он.

Напомним, Клитина в купальнике заявила о создании политической силы.

Как ранее сообщалось, Клитина пообещала приз тому, кто угадает, настоящая у девушки грудь или искусственная. Также политик считает, что в украинском обществе доминирует сексизм.