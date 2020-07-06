В СНБО выбрали второй государственный язык для Украины

Данилов заявил, что в Украине должно быть два официальных языка / УНИАН

Русский язык не может быть вторым официальным в Украине, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что вопрос языка для него принципиальный и государственный язык в Украине – украинский.

Об этом Данилов рассказал в интервью "Украинской правде".

"Есть вещи, например, вопрос языка - это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может - не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине - это должен быть только государственный украинский язык", - сказал секретарь СНБО.

В то же время Данилов отметил, что в Украине должен быть второй язык.

"Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь", - подчеркнул он.

Читайте такжеВ Офисе президента заявили о преимуществах изучения русского языкаНапомним, ранее сообщалось, в Министерстве культуры пока не намерены пересматривать политику языковых квот в украинских медиа. На данный момент в стране нет рынка, который может обеспечить производство качественного информационного продукта на украинском языке.

Об этом рассказал министр культуры Александр Ткаченко в интервью Liga.net.

По словам министра, как только страна сможет обеспечить украинцев качественным украиноязычным медийным продуктом, вопрос квот перестанет быть актуальным. Сейчас в Украине нет такого рынка.