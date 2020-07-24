"Диван весь в Леше": друг волонтера Кучапина рассказал жуткие детали его гибели

Друг волонтера Кучапина рассказал жуткие детали его гибели / Суспільне

Известный волонтер Алексей Кучапин, тело которого четыре дня назад нашли в одной из киевских квартир, имел серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой

Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на рассказ Игоря Шемигона ‒ друга, соратника умершего и дьякона лютеранской церкви, прихожанином которой был волонтер.

"У Леши были серьезные проблемы со здоровьем - больное сердце. Он постоянно пил таблетки, задыхался", - рассказал он.

По словам Шемигона, если сперва друзья и родственники Кучапина рассматривали вероятность того, что волонтера могли убить, то сейчас полагают ‒ смерть была естественной.

"Когда он пропал, у нас было несколько гипотез, которые все исследовали: либо его убили, либо самоубийство, либо природная смерть. Других вариантов нет. В конце концов, тело Леши нашлось в квартире спустя длительное время. Оно пролежало на жаре пять дней. Когда его нашли, тело уже гнило и разлагалось. У меня жена врач, и я знаю, что за пять дней, пока тело лежало на жаре, возможны такие изменения. Мы встречались с хозяином квартиры, который возвращал личные вещи Леши. Он видел разложенное тело. Когда его заворачивали в мешок, сложно было его держать и нести так, чтобы оно не распадалось. И ничего удивительного, что вся жидкость из организма, вся кровь просто стекла на диван, на котором он лежал. Я не удивился, что диван весь... в Леше. Треть Леши вытекла на диван", ‒ рассказал дьякон.

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Напомним, об исчезновении 39-летнего волонтера в полицию 19 июля сообщила его супруга Женщина рассказала, что Кучапин за три дня до того уехал на машине в Днепр и бесследно исчез. 21 июля мертвое тело волонтера в съемной квартире в Днепровском районе Киева обнаружили полицейские, которых вызвали соседи. Как заключил судмедэксперт, признаков насильственной смерти Кучапина найдено не было. При осмотре квартиры полицейские, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 белых таблеток, а на столе обнаружили записку.

Позднее друг Кучапина Захария Керстюк обратил внимание на странные обстоятельства его гибели. Мужчина утверждал ‒ волонтера убили, а его дело полицейские пытаются спустить на тормозах.