Окровавленный диван и "пропавшее" тело: друзья заявили об убийстве волонтера Кучапина

Алексей Кучапин / Суспільне

Найденный мертвым известный волонтер Алексей Кучапин был убит, а его дело пытаются замять, заявил его друг Захария Керстюк.

В своем Facebook он обратил внимание на странные обстоятельства гибели Кучапина.

Он напомнил, что по версии полиции Кучапин на день уехал в Днепр, после чего удалился из всех секретных чатов, где обсуждалась ситуация вокруг бездомных, которым он помогал, отключил и выбросил телефон. А затем пришел на одну из квартир, которую снимал для освобождённых из рабства обездоленных людей, и тихонько там умер, при этом где он был пять суток, полиция пока не объясняет.

По его словам, волонтеры приехали в квартиру, где нашли Кучапина. Они нашли окровавленный диван, на котором ранее обнаружили волонтера.

Также сообщается, что вся квартира была полностью вымыта и вычищена: "Квартира не была опечатана, как это обычно делается, а просто ключи отдали хозяину, который будучи очень напуганным, только сказал: "Вы не смогли защитить его, не сможете и меня", и кинул трубку".

/ Фейсбук З.Керстюка

По словам Керстюка, полиция также скрывает тело Кучапина.

"До сих пор его никому не показали, и не дали осмотреть. Сначала следователь отправил родственников к судмедэксперту просто с какой-то справкой, а когда родственники туда прибыли - в морге сказали, что без следователя, по закону, опознание не проводят. Следователь в это время пропал со связи, а когда появился, уже был конец дня, и он сказал, что уже "завтра будем решать", т.е. сегодня. Но пока тишина", - добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в квартире многоэтажного дома в Днепровском районе Киева нашли мертвым руководителя организации Дом милосердия и известного волонтера Алексея Кучапина.

Полицейские рассказали, что во время предварительного осмотра тела Кучапина криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.