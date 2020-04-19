Создание консультативного совета с ОРДЛО: в Кабмине назвали условия

Алексей Резников / пресс-служба КГГА

Консультативный совет при политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу может быть создан при условии согласия ОБСЕ, Германии и Франции, заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"На сегодня согласия Германии и Франции мы еще не получили, их точка зрения нам неизвестна... Поэтому говорить сегодня о факте создания консультативного совета, наверное, преждевременно ", - подчеркнул он в интервью Сегодня.

Он отметил, что консультативный совет может стать одним из механизмов работы политической подгруппы ТКГ, а его решения носили бы исключительно рекомендательный характер.

Вице-премьер уточнил, что если и будет принято решение о создании Консультативного совета, то ее участники будут в статусе "приглашенных". И пригласить их может только ОБСЕ. При этом приглашать ОБСЕ станет только в том случае, если они будут отвечать определенным критериям, заранее определенным в контексте, кто может быть участником такого консультативного совета, пояснил он.

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Ранее сообщалось о том, что Россия обвинила Украину в отказе от "консультативного совета" с ОРДЛО.

Как известно, ТКГ, заседание которой состоялось в Минске 11 марта, договорилась о создании Консультационного совета при ТКГ в Минске . В обществе эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы.