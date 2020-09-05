Американский актер Сигал приехал с визитом в Крым

На полуострове артист встречается с местными чиновниками.
Известный американский актер Стивен Сигал прилетел с визитом в аннексированный Крым.
О высоком госте из США сообщил пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов на странице в Вконтакте.
"Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала", - написал он.
О цели визита более подробно не сообщается. Аксенов также опубликовал совместную фотографию с Сигалом.
Отметим, в ноябре 2016 года Стивен Сигал получил американское гражданство. Российские СМИ утверждают, что большую часть времени актер сейчас живет и работает в России. В Крым его официально пригласили год назад.
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Аннексия Крыма:
В Финляндии разразился скандал после того, как телеканал TV1 опубликовал карту мира, на которой аннексированный Крым обозначен как территория РФ.
Ранее сообщалось о том, что в Беларуси издали путеводитель Discover your Belarus (Открой свою Беларусь), в котором на карте отсутствует аннексированный Россией Крым.