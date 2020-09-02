"Амнистия" боевикам "ЛДНР" и особый статус: в МИД дали оценку заявлениям Фокина

Не поддерживаю заявление Фокина - Кулеба / УНИАН

Скандальные заявления замглавы делегации Киева в ТКГ по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Витольда Фокина являются его личной точкой зрения на события.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, украинское внешнеполитическое ведомство перед консультациями в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы готовит специальные инструкции для руководителей делегации Киева и представителей подгрупп.

Заявления Витольда Фокина в МИД не поддерживают.

"Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю", - добавил Кулеба.

Напоследок он подчеркнул, что страны Запада не обращались в МИД с просьбой объяснить слова Фокина.Читайте такжеКравчук рассказал, кто может исключить Фокина из ТКГ по Донбассу

Напомним, ранее в интервью Витольд Фокин заявил, что его позиция по Донбассу заключается в предоставлении особого статуса всему региону, включая подконтрольные Киеву районы и обеспечении амнистии всем участникам вооруженного противостояния на востоке Украины.

В Офисе президента Зеленского назвали слова Фокина его личной точкой зрения и подчеркнули, что его политическую позицию на Банковой не разделяют.