Аналитик объяснил, что нужно для силового освобождения Донбасса

Операция для освобождения территории должна быть очень быстрой, отметил эксперт.
Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков сообщил, что сейчас Украина не способна совершить силовое освобождение Донбасса, поскольку у страны нет для этого необходимого военного потенциала, да и Россия за таким процессом не будет спокойно наблюдать.
Чтобы получить возможность освободить часть Донбасса силой, украинской стороне необходимы годы работы и масса ресурсов, рассказал эксперт Телеграфу.
Собеседник добавил, что операцию по освобождению территории нужно провести очень быстро, и для этого нужны качественные средства поражения и качественная разведка.
"Должна быть очень большая скорость освободительной операции. Сейчас у нас нет такого потенциала, чтобы ее провести. Необходимы качественная разведка, качественные средства поражения. Но в данный момент у нас отсутствует военный потенциал, чтобы за считанные дни выйти на границу (с Россией – Ред.), закрепиться там…", – поделился аналитик.
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что прекращения войны на Донбассе и возвращения захваченных территорий нашей страны можно добиться только дипломатическим путем.
Агрессия России на Донбассе
- В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
- В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.