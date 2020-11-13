Аналитик объяснил, что нужно для силового освобождения Донбасса

Украине для освобождения Донбасса силой нужно много ресурсов, поделился эксперт / УНИАН

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков сообщил, что сейчас Украина не способна совершить силовое освобождение Донбасса, поскольку у страны нет для этого необходимого военного потенциала, да и Россия за таким процессом не будет спокойно наблюдать.

Чтобы получить возможность освободить часть Донбасса силой, украинской стороне необходимы годы работы и масса ресурсов, рассказал эксперт Телеграфу.

Собеседник добавил, что операцию по освобождению территории нужно провести очень быстро, и для этого нужны качественные средства поражения и качественная разведка.

"Должна быть очень большая скорость освободительной операции. Сейчас у нас нет такого потенциала, чтобы ее провести. Необходимы качественная разведка, качественные средства поражения. Но в данный момент у нас отсутствует военный потенциал, чтобы за считанные дни выйти на границу (с Россией – Ред.), закрепиться там…", – поделился аналитик.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что прекращения войны на Донбассе и возвращения захваченных территорий нашей страны можно добиться только дипломатическим путем.