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Аналитик спрогнозировал, кто станет следующим президентом Украины

24 августа 2020, 23:40

Эксперт не исключает, что достаточно большими шансами обладает Юлия Тимошенко.

Выборы, соцопрос
У Зеленского есть шанс вновь стать президентом / УНИАН

Политический эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк высказал мнение, что действующий президент Владимир Зеленский вполне может претендовать на еще один срок, но при условии роспуска Верховной Рады.

Во время чата в Главреде аналитик подчеркнул, что в парламенте слишком много непрофессионалом, которые для Зеленского могут стать слишком нежелательным грузом.

"Мне кажется, следующие президентские выборы будут выборами коалиций. На данный момент у нас четыре центра влияния: Слуга народа и Зеленский, пророссийская сила "За жизнь", Европейская солидарность и Порошенко вместе с патриотическими группировками, а также Родина и Тимошенко, которое может усилит Ляшко. Как между собой договорятся эти политические силы, которые коалиции образуют зависеть будущая поддержка", - отметил он.

По словам Октисюка, на следующих выборах президента достаточно высокие шансы есть у Юлии Тимошенко. Активно готовится к ним и Петр Порошенко, поэтому его не стоит списывать с конкурентной борьбы.

Читайте такжеЗеленский дал Лукашенко совет насчет повторных выборов"Не исключаю, что следующим президентом может стать Тимошенко, если ее поддержит Бойко, а Зеленский себя полностью девальвирует. Или - Порошенко: он же очень прагматичный, поэтому с кем договорится, с тем и будет. Даже нынешние рейтинги партий показывают, что все идет к коалиции, какие две политические силы должны объединиться. Возможно, появится пятая нишевая сила, но это маловероятно", - подытожил спикер.

Напомним, лидер партии Слуга народа и первый заместитель председателя парламентской фракции СН Александр Корниенко назвал единственную причину, по которой могут не состояться местные выборы в Украине, запланированные на 25 октября.

Как сообщал Главред, в ЦИК Украины допустили возможность проведения выборов на подконтрольной територии Донецкой и Луганской областей 25 октября. Для этого необходимы новые выводы Донецкой и Луганской Военно-гражданских администраций (ВЦА).

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