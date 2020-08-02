Женщина, которую в поезде на глазах у сына пытались изнасиловать, рассказала новые подробности

Анастасия Луговая рассказала, как себя чувствует после нападения / скриншот из видео ТСН

Анастасия Луговая, на которую посреди ночи в поезде "Мариуполь-Киев" напал мужчина в трусах и на глазах у маленького сына пытался изнасиловать, рассказала, как себя чувствует после того, что ей пришлось пережить. Женщина получила сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы на голове.

Об этом сообщает ТСН.

"Шины здесь и здесь, здесь трещины. В каждый зуб вставили шины, чтобы держали. Гематомы везде. По всей голове. Он с меня содрал серьги, их украл, украл мой паспорт", - рассказала женщина.

О своей последней поездке к родственникам Анастасия Луговая вспоминает с ужасом. Из Запорожья в Киев с 6-летним сыном Захаром она ехала накануне ночью. В три часа ночи, когда спали, в купе зашел мужчина в одних только трусах, он заблокировал двери, начал бить и раздевать женщину. Она начала кричать. Впоследствии ей с ребенком удалось вырваться от нападающего.

После инцидента по пути в Киев нападающего охраняло руководство поезда. Все это время на перроне Анастасию ждал муж.

Муж пострадавшей рассказал, что их 6-летний сын Захар впервые с понедельника пойдет к психологу.

"Он столько раз рассказал эту историю. Каждый раз проживая это и каждый раз он доходил до слез. Он говорит:" Мамочка, прости, что я тебя не спас ", - говорит муж Владимир Захаренков.

Отметим, на своей странице в соцсети Анастасия Луговая детально рассказала о той ужасной ночи.

"Мужчина снял простынь и начал приставать. Но в то время мой сын начал плакать и звать меня. "Вот он шанс на спасение", - подумала я, и предложила выйти и пойти успокоить сына под предлогом, что ребенок может разбудить всех. Мужчина меня отпустил, но сказал, чтобы я вернулась, иначе он меня найдет и будет хуже. Выйдя из купе, я забежала к сыну, и мы босиком побежали к проводнице. Та спала и не понимала, что происходит. Мужчина голый по вагону бежал в нашем направлении. Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Хуже всего то, что никто не среагировал", - рассказала девушка.

Скрыться от нападавшего девушке с сыном помогла проводница уже из другого вагона. На тот момент до Киева Анастасии оставалось ехать еще несколько часов.

Поезд прибыл на станцию Киев-Пассажирский в 07:11. Там Анастасию с ребенком встретили сотрудники полиции, который вызвал ее супруг. Правоохранители задержали нападавшего.

Читайте такжеПроводники умоляли взять деньги: подробности нападения на женщину в поездеНапомним, в субботу, 1 августа, в поезде №84 сообщением Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком.

"По словам Анастасии Луговой, около 3:00 неизвестный проник в купе, одетый в трусах, заблокировал двери и начал бить. Прижал к постели. Держал за горло и бил много раз. Из-за криков проснулся сын девушки, он также начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить мальчика. Девушка задержала удар, пообещав, что сделает все что угодно, чтобы он не трогал сына. Дальше мужик перестал агрессировать, снял трусы и начал к ней приставать", - говорится в сообщении Типичного Киева в соцсети.