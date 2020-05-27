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Скандальный мэр Черкасс подал в суд на Зеленского

27 мая 2020, 12:55

Адвокат мэра Черкасс подал заявление в Печерский районный суд Киева.

Зеленский
Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского / УНИАН

Адвокат скандального мэра Черкасс Денис Цыпин подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского.

По словам адвоката, президент не имеет права называть кого-то в этой стране бандитом.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс", - заявил он.


Читайте также"Мэр-бандит": скандальный мэр Черкасс Бондаренко ответил ЗеленскомуНапомним, ранее Владимир Зеленский жестко разнес мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

"Я не могу говорить о мэре Черкасс. Как говорить, если местный глава имеет 19 уголовных производств? Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали – это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", - заявил президент.

Как известно, 1 мая в Черкассах местные органы власти в противовес распоряжению правительства самовольно ввели решение об ослаблении антикоронавирусных мероприятий. По данному факту было открыто уголовное дело.

Президент Владимир Зеленский передал Бондаренко "пламенный привет" и пригрозил ему ответственностью.

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