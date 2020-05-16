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Ермак анонсировал переговоры в ТКГ с представителями ОРДЛО

16 мая 2020, 16:55

Украина представит группу представителей ОРДЛО.

Андрей Ермак
Андрей Ермак / Офис президента Украины

На ближайшей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей ОРДЛО, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, эти лица будут из числа украинских граждан – внутренне перемещенных лиц, которые "могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований".

"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - подчеркнул глава ОП на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине.

Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в Минском процессе, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Ермак добавил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов.

Как известно, на заседании ТКГ в Минске 11 марта договорились о создании Консультационного совета при ТКГ. В обществе эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы.

новости Украины Донбасс ОРДЛО Андрей Ермак
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