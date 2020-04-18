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"Открытое пламя осталось": у Зеленского рассказали о жутких пожарах в Украине

18 апреля 2020, 21:40

В 4-х местах еще наблюдается открытый огонь.

пожар
В 4-х местах пожаров наблюдается открытый огонь / dsns.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о ситуации с лесными пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне.

"Открытое пламя сейчас осталось в 4 местах. Там работает более 100 единиц техники, работники ГСЧС и лесники. Кроме того, для тушения пожаров привлекли авиацию и противопожарный поезд. Также продолжается ликвидация пожара в Зоне отчуждения. Там также работает достаточно техники и людей. Угрозы объекту Укрытие и хранилищу радиационных отходов нет", - написал Ермак в своем Facebook.

Как подчеркнули в пресс-службе ОП, Ермак провел совещание по борьбе с пожарами на территории Житомирской и Киевской областей и обеспечению выполнения требований карантина во время празднования Пасхи.

Читайте такжеМощные пожары под Киевом: эксперт рассказал, как защититься от грязного воздухаПо данным председателя Житомирской ОГА Виталия Бунченко, сегодня ведется работа по локализации четырех небольших очагов возгорания. Как сообщил председатель ОГА, наиболее эффективно помогает обуздать пламя авиационная техника - самолеты, вертолеты и беспилотники Национальной гвардии. В случае необходимости к тушению пожаров будет дополнительно привлечено несколько самолетов.

Продолжается посменная работа сил ГСЧС, Национальной гвардии, работников лесхозов, государственных администраций и органов местного самоуправления.

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Отдельно участники совещания обсудили вопросы ускорения выполнения решения о закрытии рынков в условиях карантина, ведь в четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать.

Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре рассказали о том, что в Киеве  в несколько раз превышена предельно допустимая концентрация пыли и остатков горения, а также диоксида серы, диоксида азота и формальдегида, и ожидать в ближайшие дни улучшения ситуации не стоит.

пожар Чернобыльская АЭС Киевская область Житомирская область Андрей Ермак
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