Вернуть всех: у Зеленского анонсировали новый обмен пленными

Вскоре может состояться новый обмен пленными / @president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал перспективы нового обмена пленными.

По его словам, в ближайшее время может состоятся новый обмен удерживаемыми лицами, пишет НВ.

"Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время", - подчеркнул Ермак, комментируя результаты переговоров в Берлине с участием заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, внешнеполитического советника канцлера Германии Яна Гекера и советника президента Франции Эмануэля Бона.

Глава ОП уточнил, что украинская делегация получила все необходимые гарантии и подтверждения от Германии и Франции и жестко поставила перед Россией вопрос посещения лиц, которые незаконно находятся в плену на неподконтрольной территории, представителями Красного Креста.

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"Это очень необходимо для того, чтобы сегодня действительно каждый гражданин, о котором мы имеем сегодня информацию, что он там, мы действительно получили подтверждение и смогли его оттуда забрать", - добавил глава ОП.

Напомним, ранее представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в якобы срыве подготовки обмена удерживаемыми лицами.