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Российский политик озвучил новую опасность для Украины со стороны Кремля

29 мая 2020, 07:54

На эскалацию конфликта может пойти не только Путин, но и любой другой российский президент.

Война на Донбассе
В Кремле могут решить расширить границы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" / sud.ua

Российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский считает, что стремительное снижение рейтинга президента РФ Владимира Путина и реакция на это властной верхушки России представляет опасность для Украины. В частности, нашей стране может грозить новая эскалация конфликта на Донбассе.

Пионтковский не исключает, что в Кремле могут решить расширить границы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

"Вдруг они решат, что вернуть любовь масс можно еще одним патриотическим шагом по "собиранию русских земель" – эскалацией конфликта в Украине или расширением ОРДЛО до границ Донецкой и Луганской областей", – высказал политик предположение в интервью OBOZREVATEL.

Российский оппозиционер добавил, что на подобный шаг может решиться не только Путин, но и любой следующий президент РФ, так как "они одинаково ненавидят Украину".

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Напомним, ранее российский политолог Андрей Пионтковский заявлял, что замглавы Администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак в качестве куратора украинского направления вместо Владислава Суркова будет намного опаснее для Украины.

Андрей Пионтковский война на Донбассе ОРДЛО ДНР ЛНР эскалация новости Украины
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