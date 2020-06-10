Эксперт предупредил об опасности раздела Азовского моря с Россией

Керченский пролив может быть потерян для Украины / maritime-zone.com

Если Украина согласится на раздел Азовского моря с Россией, то может легитимизировать аннексированный Крым как российский и окончательно утратить возможность пересекать Керченский пролив.

Об этом заявил Николай Белесков в интервью Фактам.

По его словам, РФ поддержит идею поделить акваторию Азовского моря на украинскую приматериковую и остальную российскую.

"Так, в Кремле нам скажут: "Хорошо, хотите делить – давайте делить. Вам – та часть, которая граничит с материком, а остальная – наша". И если Украина согласится на такой вариант, то мы можем легитимизовать Крым как российский. Потому что сами согласимся, что у берегов полуострова мы не имеем права курсировать", – сказал Белесков.

При этом он выразил надежду, что на такой вариант Украина не согласится, а пойдет путем усиления своего военно-морского флота.

"Нужно наращивать военное присутствие. Если будет база в Бердянске, которую анонсировали, если там появится определенное количество корабельно-катерного состава и хотя бы один дивизион противокорабельных ракетных комплексов, то мы сможем вести себя в Азовском море более уверенно. Сейчас, по сути, Украине в море воевать нечем. И Россия этим пользуется", – резюмировал Белесков.

Аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Напомним, ранее Главный консультант отдела Военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков назвал условие, при котором военная агрессия России по отношению к Украине ослабнет.