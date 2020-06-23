Бывший глава МИД Украины рассказал, как вернуть Крым

Климкин рассказал, как вернуть аннексированный Крым / УНИАН

У Украины появится лучшая возможность вернуть аннексированный Крым, когда Россия начнет перезагружаться, убежден бывший глава украинского МИД Павел Климкин.

Об этом Павел Климкин рассказал в интервью Обозревателю.

"Лучшая возможность будет, когда Россия начнет перезагружаться. А она точно начнет. Сейчас Путин хочет перезапустить свою модель гибридной автократии в другую, которая была бы более устойчивой и независимой. Он прекрасно понимает, что время идет. Но его не нужно недооценивать, как и российскую машину", - сказал политик.

По словам Климкина, для возвращения Крыма нужны три вещи.

"На самом деле, для возвращения Крыма – упрощенно – нужны три фундаментальные вещи. Первая – для каждого украинца возвращение АРК должно быть национальной идеей. Вторая – нам нужна четкая стратегия, частью которой станет сделать полуостров проблемой для России – внутриполитически и внешнеполитически. Ну и, конечно, желание делать, поскольку это чего-то стоит", - подчеркнул экс-министр.

При этом Климкин подчеркнул, что к изменения нужно быть готовыми.

"Когда мне говорят, мол, давайте подождем, пока пройдут эти изменения (в России – ред.), и мы скажем: "Привет, Крым!". К ним мы должны быть готовы. А что, если завтра – чисто теоретически – Путин принимает решение: забирайте Донбасс, эти санкции меня достали, не могу жить. И по Крыму – то же самое", - сказал он.

Читайте такжеЛетом Крым без Украины пропадет - российские ученыеНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что аннексированный Россией Крым вернется в состав Украины. При этом глава государства назвал причину, по которой это должно произойти.

"Российскому народу будет стыдно через несколько лет о том, что вышло (с Крымом)", - сказал президент.

По его словам, без возвращения Крыма будущие поколения украинцев и россиян не смогут нормально общаться.